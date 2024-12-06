فاجعة بحر الرفيع.. أب يقتل ابنه ويرمي جثته دون رأس في الفيوم

الفيوم ـ حسين فتحي:

في جريمة هزت محافظة الفيوم، كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل مروعة لجريمة قتل راحت ضحيتها شاب في العشرين من عمره على يد والده وشقيقه الأكبر.

وجرى العثور على جثة شاب بدون رأس ملقاة في بحر الرفيع، ليكشف التحقيق عن دوافع الجريمة التي تعود إلى إدمان المجني عليه للمخدرات وتسببه في مشاكل مالية لأسرته.

تفاصيل الجريمة:

بدأت القصة بتلقي بلاغ بالعثور على جثة مجهولة الهوية في بحر الرفيع، وبعد تشكيل فريق بحث مكثف، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجثة التي تعود للشاب "يوسف عبد التواب"، وعقب إجراء التحريات المكثفة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة والده وشقيقه الأكبر.

دوافع الجريمة:

أوضحت التحقيقات أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو إدمان المجني عليه للمخدرات وتسببه في مشاكل مالية كبيرة لأسرته، حيث كان يطلب مبالغ مالية كبيرة لشراء المخدرات، مما أدى إلى تراكم الديون على الأسرة.

القبض على الجناة:

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الأب وشقيقه الأكبر، واعترفا بارتكاب الجريمة، حيث قاما بخنقه وقتله ثم تخلصا من جثته بطريقة وحشية.

الإجراءات القانونية:

تم تحرير محضر بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.