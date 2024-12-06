بالصور- فحص 1235 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف، قافلة طبية مجانية بقرية الكُنيسة التابعة لمركز الفشن، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1235 مواطنا في 8 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، أسنان، عظام" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 167 تحليل دم و طفيليات، و 7 حالات أشعة، وإصدار 4 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 160 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت تخصصات "الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- انفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، والأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، و التغذية السليمة للسيدات الحوامل، و الأطفال، وكبار السن.