بالصورـ محافظ أسيوط يتفقد ورش صناعة منتجات ألياف النخيل

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، ورش صناعة منتجات من ألياف النخيل، في إطار اهتمام المحافظة بالصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب وتعزز الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

جاء ذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة القطاعات المختلفة بمراكز وقرى المحافظة، بحضور عبد اللطيف فضالة، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ويسري كامل، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ونفيسة عبد السلام، مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

واستمع المحافظ، إلى شرح من العاملين حول خطوات ومراحل تصنيع منتجات ألياف النخيل، التي تمر بعدة مراحل عقب موسم جني البلح. تبدأ العملية بقطع ليف النخيل، ثم غسله وتجفيفه تحت أشعة الشمس، مما يساعد على تفكك الليف ليصبح مرنًا أثناء عمل الحبال، ويكون جاهزًا للغزل بعد الغسيل والتجفيف والضرب والتمشيط.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة في الورشة لاستغلال ألياف النخيل في إنتاج منتجات يدوية متميزة تُستخدم في الأنشطة الزراعية والتجارية، مثل صناعة المكانس والمطارح والدواسات والمفارش الأرضية. وأوضح أن هذه المنتجات تساهم في تنفيذ استراتيجية المحافظة لتعزيز الصناعات المحلية ودعم الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الحبال المصنوعة من ألياف النخيل تمتاز بالقوة والمتانة مقارنة بالحبال المستوردة، مما يوفر عملة أجنبية صعبة للبلاد، ويعظم الاستفادة من المحاصيل والمنتجات الزراعية ويقلل الفاقد البيئي.

وأكد المحافظ، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام مثل هذه المشروعات الصغيرة والورش، والعمل على توفير التدريب اللازم للعاملين بها وتنميتها، لتشجيع وتطوير هذه الصناعات لما لها من مردود اقتصادي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.