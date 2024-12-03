3 مصابين في تصادم دراجتين بخاريتين في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على أحد الطرق الفرعية بمركز بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مديرية أمن بني سويف بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث أمام كوبري الحاجري بالقرب من قرية دموشيا. على الفور، تم إرسال سيارات الإسعاف إلى الموقع.

وأسفر الحادث عن إصابة سعيد محمود سيد (25 عامًا) باشتباه كسر في العمود الفقري، وأحمد محمود حسين (25 عامًا) بكسر في الذراع الأيسر، وأحمد عبدالغني محمد (22 عامًا) بكسر في العمود الفقري والساق الأيسر.

تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.