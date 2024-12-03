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محافظ القليوبية يتفقد تدريبات منتخب مراكز الشباب استعدادًا للنهائي المرتقب (صور)

10:30 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ القليوبية يتفقد تدريبات منتخب مراكز الشباب
  • عرض 5 صورة
    محافظ القليوبية يتفقد تدريبات منتخب مراكز الشباب
  • عرض 5 صورة
    محافظ القليوبية يتفقد تدريبات منتخب مراكز الشباب
  • عرض 5 صورة
    محافظ القليوبية يتفقد تدريبات منتخب مراكز الشباب
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، برفقة الدكتور وليد فرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، تدريبات فريق القليوبية لكرة القدم باستاد نادي سيتي كلوب بنها، في زيارة مفاجئة.

تأتي هذه الزيارة في إطار الاستعدادات النهائية للمباراة المرتقبة التي ستجمع فريقي القليوبية وبني سويف يوم السبت المقبل، الموافق 7 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس المحافظات.

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على متابعة استعدادات الفريق ومستوى اللاعبين، موجهًا لهم كلمات التشجيع والدعم، ومؤكدًا ثقته في قدرتهم على تحقيق الفوز والعودة بالكأس إلى القليوبية. كما شدد على أهمية تقديم الدعم الكامل للفريق، موجهًا وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى بذل أقصى الجهود لتحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم.

وأكد محافظ القليوبية أن الرياضة تمثل أداة رئيسية لبناء الشباب وتنمية قدراتهم، مشددًا على أن دعم الرياضيين يعد واجبًا وطنيًا.

ودعا جماهير القليوبية إلى الحضور المكثف في استاد القاهرة لتشجيع فريقهم ودعمهم خلال هذه المباراة المصيرية.

محافظ القليوبية منتخب مراكز الشباب أيمن عطية
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