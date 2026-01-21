91 شابًا من محافظة قنا يجتازون اختبارات العمل بمشروع الضبعة النووية

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الشكر والتقدير إلى القيادات المعنية بوزارة العمل، والقائمين على اللجنة المختصة بتنظيم وإدارة اختبارات القبول للعمل بمشروع الضبعة النووية لشباب محافظة قنا، مؤكدًا أن ما تم يعكس المستوى المتميز من الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

كما قدم محافظ قنا، التهنئة للشباب الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح، متمنيًا لهم دوام التوفيق في مسيرتهم المهنية، ومشيدًا بإصرارهم واجتهادهم للالتحاق بأحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية.

وأكد عبدالحليم، على أن هذه الاختبارات، تأتي في إطار جهود القيادة السياسية للدولة ووزارة العمل، لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية المؤهلة داخل المحافظة، وتأهيل الكوادر الفنية المدربة للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الضبعة النووية.

وأوضح أحمد محمد معوض، مدير مديرية عمل قنا، أن اليوم الثالث لاختبارات القبول التي تنظمها وزارة العمل برعاية الدكتور محمد جبران، وزير العمل، بالتعاون مع شركة "نيكيمت"، بمقر مركز التدريب المهني بقفط، أسفرت نتائج اختبارات هذا اليوم، عن نجاح 25 عاملًا من إجمالي 78 عاملًا تقدموا للاختبار.

وتابع مدير مديرية العمل بقنا، أن إجمالي عدد المتقدمين والحاضرين للاختبارات على مدار الأيام الثلاثة بلغ 241 عاملًا، نجح منهم 91 عاملًا بعد اجتيازهم كافة الاختبارات الفنية والمهنية المقررة، وفقًا للمعايير المعتمدة واحتياجات العمل بالمشروع.

وأكد معوض، أن الاختبارات تضمنت الالتزام بالمعايير الفنية والمهنية، وتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، خاصة وأن المهن الفنية المطلوبة للعمل بالمشروع، شملت "حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، لحام كهرباء، ولحام أرجون"، وفقًا لمتطلبات العمل بالمشروع.