مصرع طفل وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

لقي طفل مصرعه وأصيب 5 آخرين بجروح وكسور متنوعة، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مركز سمالوط، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع "عمر محمد سلامة" 13 سنة، وإصابة مرسى مؤمن، 14 سنة، ووليد سيد إسماعيل، 28 سنة، ومسلم سعد أحمد، 45 سنة، ومحمد ياسر، 15سنة، وكريم علي 14 سنة، بإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وكشفت التحريات الأولية، أن سبب وقوع الحادث هو تهور السائق والسرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.