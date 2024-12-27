حادث مأساوي يخطف صيادًا من كفر الشيخ أثناء عمله في خليج السويس

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وفاة صياد في العقد الثالث من العمر خلال ممارسة عمله في خليج السويس.

وأكد نقيب الصيادين بمركز البرلس لـ"مصراوي" أن الصياد المتوفى يدعى حامد خضر غالي، في العقد الثالث من العمر من أبناء منطقة كفر قدرة ببرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ويعمل صيادًا على قارب شنشيلا في مياه خليج السويس.

وأوضح أنه خلال عمله وأثناء نزوله على فلوكة من القارب لتثبيته في المياه ضمن أعمال الصيد بحرفة الشنشيلا انقلبت به الفلوكة مع صيادين آخرين يعملان معه فجرى إنقاذهم الثلاثة بشكل عادي دون تعرضهم لأي مكروه لكنه بعدها شعر بإعياء شديد فجأة.

وقال إنه طلب من زملائه على القارب الشنشيلا الذي يعمل عليه التوجه به إلى المستشفى وجرى نقله فعليًا بمعرفة زملائه إلى مستشفى السويس وبعد وصوله المستشفى توفى فيه، ويجرى التواصل لمعرفة موعد وصول الجثمان لتشييعه بمسقط رأسه في برج البرلس.