الحمراء ثابتة والبيضاء ترتفع.. ماذا حدث للدواجن في أسواق جنوب سيناء؟

جنوب سيناء – رضا السيد:

تشهد أسعار الدواجن بمحافظة جنوب سيناء حالة من عدم الاستقرار، وتتراوح الزيادة في سعر الكيلو بين 3 إلى 4 جنيهات، وذلك نتيجة لزيادة الطلب ونقص المعروض.

وقال سامي محمد، صاحب محل دواجن بمدينة طور سيناء، إن أسعار الدواجن البيضاء ارتفعت منذ يومين من 84 جنيها للكيلو إلى 87 و88 جنيها، بينما استقر سعر الدواجن الحمراء على سعر 110 للكيلو، مؤكدًا أن الزيادة ترجع للإقبال على شراء الدواجن البيضاء مع قلة المعروض، وذلك تزامنًا مع انتهاء صيام الأخوة الأقباط.

وأوضح صاحب محل الدواجن، أن الأسعار تتحرك بشكل عام نتيجة لزيادة الطلب وقلة لمعروض، مشيرًا إلى أن زيادة الإقبال على شراء الدواجن في جنوب سيناء تتزامن مع صرف المرتبات، حيث يقوم الموظفون بشراء احتياجات الأسرة الشهرية عقب صرف المرتب مباشرًا، وتشهد محلات الدواجن إقبال ضعيف على مدار بقي الشهر.

وأضاف أن زيادة سعر كيلو الدواجن البيضاء الحية، يترتب عليه زيادة في أسعار البانيه، والوراك، والأجنحة، والكبد والقوانص.

على جانب آخر، قال أيمن سعيد، صاحب مزرعة دواجن بالطور، إن زيادة أسعار الدواجن تتأثر بزيادة الأسعار بشكل عام، خاصة الأعلاف والوقود، وأيضًا ارتفاع سعر الكتكوت الذي وصل إلى 30 جنيها، إضافة إلى أن العوامل المناخية من شدة الحرارة أو انخفاضها تؤثر بدرجة كبيرة على عدد الإنتاج في الدورة، مما قد سبب فجوة من حيث قلة المعروض وزيادة الطلب عليه، وهنا تحدث أزمة زيادة الأسعار.

وأكد محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية، أن هناك ارتباط وثيق بين شدة الإقبال وزيادة الأسعار، ولكن سرعان ما تتراجع مرة أخرى خلال أيام نتيجة تراجع إقبال المواطنين على الشراء، مشيرًا إلى توافر جميع أنواع الطيور بأسواق المحافظة بكميات متفاوتة.

وأضاف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إنه يجري توفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في أسواق اليوم الواحد، ويبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء صافي بعد الذبح وفرش 110 جنيهات بدلًا من 140 جنيها، وكيلو الدواجن المجمدة بـ 80 جنيها، بينما بلغ كيلو اللحوم القطع 200 جنيه، والمفروم 170 جنيها، والكبدة، 150 جنيها.