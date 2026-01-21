إعلان

بعد تغيبه بساعات.. العثور على جثة صغير غرق بغرفة صرف صحي في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

08:12 م 21/01/2026

جثة طفل - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا - عبد الرحمن القرشي:

بعد ساعات من البحث المكثف، انتهت رحلة اختفاء طفل بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا بمأساة، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جثمانه غارقًا داخل غرفة صرف صحي، عقب تغيبه لمدة 24 ساعة.

وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت بلاغًا بتغيب طفل عن منزله بعزبة المخالفة بمدينة فرشوط، لتتكثف قوات الشرطة جهودها في البحث عنه. وبالفحص والتحريات، تم العثور على جثة الطفل، ويدعى «ع.إ.ع»، ويبلغ من العمر 3 سنوات، غارقًا داخل غرفة الصرف الصحي.

وجرى انتشال الجثمان بواسطة الجهات المعنية، ونقله إلى مشرحة مستشفى فرشوط تحت تصرف النيابة العامة. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اختفاء طفل بمركز فرشوط مركز فرشوط قنا الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا طلب الرئيس السيسي من ترامب على هامش منتدى دافوس؟
أخبار مصر

ماذا طلب الرئيس السيسي من ترامب على هامش منتدى دافوس؟
رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
أخبار البنوك

رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
زووم

حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
رياضة محلية

"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
شئون عربية و دولية

فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام