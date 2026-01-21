بعد تغيبه بساعات.. العثور على جثة صغير غرق بغرفة صرف صحي في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

بعد ساعات من البحث المكثف، انتهت رحلة اختفاء طفل بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا بمأساة، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جثمانه غارقًا داخل غرفة صرف صحي، عقب تغيبه لمدة 24 ساعة.

وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت بلاغًا بتغيب طفل عن منزله بعزبة المخالفة بمدينة فرشوط، لتتكثف قوات الشرطة جهودها في البحث عنه. وبالفحص والتحريات، تم العثور على جثة الطفل، ويدعى «ع.إ.ع»، ويبلغ من العمر 3 سنوات، غارقًا داخل غرفة الصرف الصحي.

وجرى انتشال الجثمان بواسطة الجهات المعنية، ونقله إلى مشرحة مستشفى فرشوط تحت تصرف النيابة العامة. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.