بلعت دبوس.. فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي ينقذ حياة طالبة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكن الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي، من إنقاذ حياة طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا، تعاني من وجود جسم غريب (دبوس) بالشعب الهوائية اليمنى البعيدة عن متناول المنظار الشعبي، وجرى إجراء عملية جراحية لاستخراج الجسم الغريب عن طريق شق صدري صغير محدود جدا، بعدها انقلت المريضة للقسم الداخلي لاستكمال العلاج.

كما أجرى الفريق الطبي، جراحة قلب مفتوح لزراعة الشرايين التاجية بالقلب لمريضة في الخمسينات من العمر تعاني من ضيق بشرايين القلب ومنها الشريان الرئيسي المغذي للقلب، وجرى نقل المريضة لعناية جراحة القلب والصدر لاستكمال العلاج.

وأجرى الفريق الطبي أيضًا عملية جراحة صدر لمريضة تبلغ من العمر 29 عامًا تعاني من درن بالفص السفلي بالرئة اليمنى، وجرى إجراء عملية جراحية لاستئصال الفص عن طريق شق صدري محدود، وجرى نقل المريضة للقسم الداخلي لاستكمال العلاج.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعي، أن الفريق الطبي لقسم جراحة القلب والصدر جراحة قلب مفتوح لزراعة الشرايين التاجية بالقلب لمريضة في الخمسينات من العمر تعاني من ضيق بشرايين القلب ومنها الشريان الرئيسي المغذي للقلب، وجرى نقل المريضة لعناية جراحة القلب والصدر لاستكمال العلاج.

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أن الفريق الطبي أجرى عملية جراحة صدر لمريضة تبلغ من العمر 29 عامًا تعاني من درن بالفص السفلي بالرئة اليمنى، وجرى استئصال الفص عن طريق شق صدري محدود، ونُقلت المريضة للقسم الداخلي لاستكمال العلاج.