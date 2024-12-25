رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت يزور جامعة المنصورة (صور)

الدقهلية- رامي محمود:

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، الدكتور خالد المحارب، رئيس المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت بالقاهرة، لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، والاطلاع على أحوال الطلاب الكويتيين الدارسين بجامعة المنصورة.

حضر اللقاء الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف شومه، عميد كلية الطب، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، والدكتور محمود الجعيدي، عميد كلية الآداب، والدكتور المعتصم بالله البحرواي، المشرف العام على إدارة الوافدين، والدكتورة شيماء عبد الوهاب، والدكتور أحمد صلاح، نواب المشرف العام.

وأكد الدكتور شريف خاطر، خلال اللقاء، على عمق العلاقات وروابط الأخوة والصداقة بين الشعبين المصري والكويتي، مشيراً إلى حرص جامعة المنصورة على تنمية العلاقات مع مختلف المؤسسات التعليمية في دولة الكويت.

وأضاف أن الجامعة لديها قطاع طبي يضم 13 مستشفى ومركز طبي متخصص له سمعة ومكانة مرموقة محليًا وعالميًا، جرى اعتماده من قبل المجلس العربي للاختصاصات الطبية التابع لمجلس وزراء الصحة العرب، للحصول على البورد العربي في مختلف التخصصات الإكلينيكية والطبية، وأيضاً احتلال الجامعة لمراكز متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية.

واستعرض خلال اللقاء، إنجازات الجامعة وشراكتها الدولية المتعددة في مختلف القطاعات، وكذلك حصولها على الاعتماد المؤسسي كأول جامعة مصرية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر، وحصول 10 من كلياتها على الاعتماد.

من جانبه، عبر الدكتور خالد المحارب، عن تشرفه بزيارة جامعة المنصورة العريقة لأول مرة، شاكرًا التعاون المتميز والإجراءات المتخذة من قبل إدارة جامعة المنصورة، لتذليل كافة الصعوبات التي يواجهها الطلاب الكويتين بالجامعة.

وأكد أن استراتيجية دولة الكويت كان من أهم أولوياتها هو التوجه بسفر الطلاب الكويتيين للدراسة في الجامعات العربية المرموقة، والتي تأتي جامعة المنصورة على رأس تلك الجامعات، نظراً لتميزها وتفردها في العديد من المجالات والبرامج التعليمية الدولية على مستوى الشرق الأوسط.

وتناول اللقاء متابعة موضوعات تخص الطلاب الوافدين من دولة الكويت في مختلف كليات الجامعة، في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.