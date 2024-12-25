محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يهنئان الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، زيارة مقر الكنيسة الكاثوليكية بحي أول الإسماعيلية؛ وذلك لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقدم "أكرم" التهنئة لنيافة الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

رافق المحافظ خلال زيارته، الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني لمحافظة الإسماعيلية، النواب أحمد دندش وآمال رزق الله أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الشيخ ممدوح عبدالجواد أبو المعاطي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال كلمته، على وحدة نسيج الشعب المصري، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.

وأعرب الأنبا بولا عن تقديره لمحافظ الإسماعيلية والقيادات الأمنية والتنفيذية وحرصهم على تقديم التهنئة في كافة الأعياد الدينية للأخوة الأقباط كما أعرب عن سعادته بهذا الجمع الذي يؤكد على توطيد أواصر المحبة والألفة بين المجتمع المصري.