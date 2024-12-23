6 مصابين في انقلاب سيارة نقل بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة نقل أسفل كوبري دشلوط بمركز ديروط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بشأن البلاغ الذي ورد من الأهالي عن الحادث ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص أن السيارة رقم "8715 ن ف و" قد انقلبت، وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "محمد. أ. ث" (20 عامًا)، "فاروق. م. ف" (30 عامًا)، "مصطفى. ع. ع" (35 عامًا)، "عادل. ص. م" (20 عامًا)، "مصطفى. م. س" (33 عامًا)، و"عصام. ع. ت" (20 عامًا).

تم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي، وجرى تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.