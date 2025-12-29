خالد صبحي: كل في المنتخب زي بعض وأغلقنا صفحة دور المجموعات
كتب : مصراوي
live copy
إعلان
كتب : مصراوي
live copy
فيديو قد يعجبك
إعلان
أوغندا
نيجيريا
تنزانيا
تونس
بوتسوانا
الكونغو الديمقراطية
بنين
السنغال
نجيب ساويرس يعلق على أداء منتخب المغرب ضد زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
زوجة حسام حسن تعلق على تأهل منتخب مصر لدور ال 16 بأمم أفريقيا
فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة المغرب وزامبيا في كأس الأمم الأفريقية
لميس الحديدي تشيد بـ مصطفى شوبير: الشبل حافظ على عرين المنتخب في أول ظهور
أول تعليق من حسام حسن بعد تعادل مصر وأنجولا في أمم أفريقيا
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية
إعلان