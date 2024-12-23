صحة جنوب سيناء تطلق المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية التوعوية لتنظيم الأسرة في مدن خليج السويس "رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس، طور سيناء"، بهدف تقديم الخدمات الخاصة بتنظيم الأسرة.

وأشار الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إلى أن الحملة أُطلقت تحت شعار "مشوار ألف الذهبية تبدأ بخطوة"، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبإشراف الدكتورة هبة حمدي، مدير إدارة تنمية الأسرة بالمديرية.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المبادرة تهدف إلى توسيع نطاق تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق صعبة الوصول والفئات المستهدفة، من خلال الفرق الطبية المدربة بالسيارات المتنقلة.

وأكد أنه يتم تقديم جميع الخدمات بالمنشآت الصحية في تلك المدن، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي، وزيادة توزيع وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، فضلاً عن زيادة نسبة المنتفعين الجدد للاستفادة من جميع الخدمات المتاحة.