إصابة شخصين في حريق منزل ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب شخصان بإصابات مختلفة، اليوم الاثنين، في حريق شب في منزل بمدينة ناصر شمال محافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل كائن بطريق الترعة المردومة بمدينة ناصر، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية، والسيطرة على الحريق.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، للسيطرة على ألسنة النيران، والتي أسفرت عن إصابة "حسين.ع.ع"، 32 عامًا، بحروق متفرقة في الجسم، و "محمد.ع.س"، 33 عامًا، باختناق وضيق تنفس.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.