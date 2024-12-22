محافظ المنوفية يُشارك في عقد قران 4 عرائس من ذوي الهمم ويدعمهن ماليًا (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، عقد قران 4 عرائس من ذوي الهمم بمقر حزب مستقبل وطن في المحافظة، في أجواء من البهجة والزغاريد، بحضور النائب سامر التلاوي، أمين عام الحزب بالمحافظة.

جاء ذلك ضمن فعاليات الزفاف المجمع الذي يقيمه الحزب يوم الثلاثاء المقبل، والذي سيشمل 50 عروسة من غير القادرات، حيث شارك المحافظ العرائس فرحتهم بمناسبة إتمام عقد قرانهن.

وقدم المحافظ تهانيه القلبية للعرائس، وأهدى كل واحدة منهن مساعدة مالية، في إطار التعاون بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب.

كما حرص المحافظ والنائب التلاوي على التقاط الصور التذكارية مع العرائس وأسرهم، مؤكدين على أهمية المعاملة الحسنة بين الأزواج، ومتمنين لهم حياة زوجية سعيدة ومباركة، مع التأكيد على تقديم الدعم الكامل لتحقيق حياة أسرية كريمة.