خصومة قديمة سببها حمار.. كشف غموض العثور على جثة رجل خمسيني في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تفاصيل واقعة العثور على جثة رجل خمسيني بها إصابات طلق ناري على كوبري قرية البيجية.

وتبين بعد الفحص العثور على جثة "ع"، يبلغ من العمر 52 عامًا، من قرية السمطا مركز دشنا، لقي مصرعه بوابل من الأعيرة النارية على يد 3 أشقاء أبناء شقيق زوجته، إثر تجدد خصومة ثأرية كانت بدايتها منذ عامين وقُتل فيها والد المتهمين الثلاثة بسبب مشاجرة على حمار ملك لهم كان يقتحم زراعات أسرة المجني عليه.

وتجددت الخصومة الثأرية بعد إصدار الحكم بالسجن 7 أعوام على المتهم بقتل والد متهمي واقعة الأمس، وهو شقيق المجني عليه من والده، وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهمين الثلاثة الهاربين بعد ارتكاب واقعة قتل زوج عمتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.