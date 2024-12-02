دون رأس.. جهود أمنية لكشف واقعة الجثة الطافية ببحر الرفيع في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

عثر أهالي نجع الرفيع في مركز سنورس بالفيوم، على جثة شخص مقطوعة الرأس تطفو في مياه بحر الرفيع.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم تلقى إخطارًا من العميد محمد حسني مريز، مأمور قسم شرطة سنورس، بالعثور على جثة شخص بلا رأس في مياه البحر.

انتقل اللواء محمود مفتاح، مساعد مدير أمن الفيوم، على رأس قوة من قسم شرطة سنورس لمعاينة الجثة ومحاولة العثور على أي أوراق ثبوتية قد تكشف هوية الشخص.

وكلف اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، العميد هاني تعيلب، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، بتشكيل فريق بحث جنائي للتعرف على هوية الجثة وملابسات الحادث.

انتقل فريق من نيابة سنورس إلى موقع الجثة لمعاينتها، حيث تم نقلها إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي. كما تم تكليف رجال المباحث بفحص بلاغات المفقودين في المنطقة، وسؤال عدد من السكان للتوصل إلى أي معلومات قد تساعد في تحديد هوية الضحية وتوضيح الأسباب التي أدت إلى فصل الرأس عن الجسد.