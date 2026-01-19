إعلان

رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"

كتب : معتز عباس

10:06 م 19/01/2026
طرح الفنان حمادة هلال فيديو ترويجي يعرض لقطات من كواليس الجزء السادس من مسلسل "المداح.. أسطورة النهاية".

ونشر حمادة هلال مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "من قلب الصحراء، أسطورة النهاية أبتدت توكلنا على الله، مدد يارب المداح أسطورة النهاية رمضان 2026".

ويشارك في الجزء الجديد من مسلسل "المداح ٦- أسطورة النهاية" عدد من النجوم أبرزهم: أيمن عزب، علاء مرسي، عمرو عبدالعزيز.

وحققت الأجزاء الخمس من مسلسل المداح نجاحا كبيرا، وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم: خالد الصاوي، غادة عادل، لوسي، خالد سرحان، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، حنان سليمان، غادة طلعت، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر، صبحي خليل.

حمادة هلال مسلسل المداح.. أسطورة النهاية انستجرام حمادة هلال الجزء السادس من مسلسل المداح رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

