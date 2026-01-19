بسمة بوسيل تنشر صورا جديدة من رحلتها مع أبنائها في السعودية

طرح الفنان حمادة هلال فيديو ترويجي يعرض لقطات من كواليس الجزء السادس من مسلسل "المداح.. أسطورة النهاية".

ونشر حمادة هلال مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "من قلب الصحراء، أسطورة النهاية أبتدت توكلنا على الله، مدد يارب المداح أسطورة النهاية رمضان 2026".

ويشارك في الجزء الجديد من مسلسل "المداح ٦- أسطورة النهاية" عدد من النجوم أبرزهم: أيمن عزب، علاء مرسي، عمرو عبدالعزيز.

وحققت الأجزاء الخمس من مسلسل المداح نجاحا كبيرا، وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم: خالد الصاوي، غادة عادل، لوسي، خالد سرحان، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، حنان سليمان، غادة طلعت، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر، صبحي خليل.

