إعلان

هل ترتفع أسعار اللحوم في رمضان 2026؟.. نقيب الفلاحين يوضح

كتب- عمرو صالح:

06:30 ص 20/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن موقف أسعار اللحوم خلال شهر رمضان 2026، والذي تشهد فيه محلات الجزارة والأسواق إقبالا على شراء اللحوم باعتبارها وجبة أساسية على طاولة الإفطار.

وقال "أبو صدام"، لمصراوي إنه من المتوقع أن تشهد أسعار اللحوم استقرار خلال شهر رمضان 2026، مؤكدًا على استقرارها خلال الفترة الحالية وتوافرها بمختلف الأسواق وذلك بالتزامن مع استقرار أسعار الأعلاف التي تشهد وفرة كبيرة بكافة أنحاء الجمهورية.

وأشار صدام إلى أن أسعار اللحوم الحية من المتوقع أن تشهد ارتفاع ملحوظ بقية 10 جنيهات للكيلو خلال الفترة ما بعد شهر رمضان الكريم.

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 414 جنيها.
التغيير: انخفاض 10 جنيهات.
نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 381 جنيها
التغيير: انخفاض 23 جنيها
نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 357 جنيهًا
التغيير: انخفاض 6 جنيهات
نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن
متوسط السعر: 404 جنيهات
التغيير: ارتفاع 3 جنيهات
نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار اللحوم حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

130 عنوانا لهيئة قصور الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب -(تفاصيل)
أخبار مصر

130 عنوانا لهيئة قصور الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب -(تفاصيل)

رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"
زووم

رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"
من شوارع السنغال إلى الذهب الأفريقي.. 15 صورة نادرة لساديو ماني بطل أمم
رياضة عربية وعالمية

من شوارع السنغال إلى الذهب الأفريقي.. 15 صورة نادرة لساديو ماني بطل أمم
زوجة عصام الحضري تنشر صورهم بملعب نهائي كأس الأمم الأفريقية
مصراوي ستوري

زوجة عصام الحضري تنشر صورهم بملعب نهائي كأس الأمم الأفريقية
21 صورة لدونجا وزوجته بعد قضائهم شهر العسل في فرنسا
مصراوي ستوري

21 صورة لدونجا وزوجته بعد قضائهم شهر العسل في فرنسا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة