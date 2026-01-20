هل ترتفع أسعار اللحوم في رمضان 2026؟.. نقيب الفلاحين يوضح

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن موقف أسعار اللحوم خلال شهر رمضان 2026، والذي تشهد فيه محلات الجزارة والأسواق إقبالا على شراء اللحوم باعتبارها وجبة أساسية على طاولة الإفطار.

وقال "أبو صدام"، لمصراوي إنه من المتوقع أن تشهد أسعار اللحوم استقرار خلال شهر رمضان 2026، مؤكدًا على استقرارها خلال الفترة الحالية وتوافرها بمختلف الأسواق وذلك بالتزامن مع استقرار أسعار الأعلاف التي تشهد وفرة كبيرة بكافة أنحاء الجمهورية.

وأشار صدام إلى أن أسعار اللحوم الحية من المتوقع أن تشهد ارتفاع ملحوظ بقية 10 جنيهات للكيلو خلال الفترة ما بعد شهر رمضان الكريم.

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 414 جنيها.

التغيير: انخفاض 10 جنيهات.

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 381 جنيها

التغيير: انخفاض 23 جنيها

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 357 جنيهًا

التغيير: انخفاض 6 جنيهات

نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 404 جنيهات

التغيير: ارتفاع 3 جنيهات

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو