أكلوا في كافيتريا الجامعة.. إصابة 4 طلاب جامعيين بتسمم غذائي ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 4 طلاب جامعيين، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم سندوتشات كبدة بإحدى الكافيتريات داخل جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول"ط.م.ع"، 19 عامًا، طالب بكلية العلوم، و "ز.م.ع"، 19 عامًا، طالب بكلية الحقوق، و "أ.ع.م"، 19 عامًا، طالبة بكلية الحقوق، و و "ر.أ.س"، 19 عامًا، طالبة بكلية الحقوق، إلى المستشفى التخصصي مصابين بقيء، واسهال، و اشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم سندوتشات كبدة، من إحدى الكافيتريات داخل الجامعة.

وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وحجزهم باستقبال الطوارئ تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، و تحرر محضر بالواقعة.