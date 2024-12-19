بالغرامة والمؤبد.. جنايات أسيوط تعاقب 10 تجار مخدرات

أسيوط - محمود عجمي:

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، 10 أشخاص متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح، وتضمنت العقوبة أحكام بالسجن المؤبد والغرامات المالية الكبيرة.

حُكم على “محمد . ع . م” (29 عامًا، عامل)، و"أحمد . ع . م" (30 عامًا، عاطل)، و"خليفة . ع . م" (22 عامًا، عامل)، و"كرم . س . ع" (33 عامًا، عاطل)، و"هاشم . ف . م" (18 عامًا، فلاح) بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

كما حُكم على المتهم الثالث بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وعلى المتهمة “حمره . ح . ح” (63 عامًا، هاربة) بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى ذلك، حُكم على “أحمد . ج . ع” و"حسن . ح . ع" (56 عامًا، فلاح) و"عبد اللاه . أ . ن" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وعلى “محمد . م . س” بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.

تعود وقائع القضية رقم 7821 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى ورود معلومات لمفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط تفيد بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة ونصف الجملة ويقومون بنقل وترويج وبيع المواد المخدرة بقرى مركزي الفتح وأبنوب .

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط قوة من أفراد المنطقة استهدفت قرية عرب الكلابات محل إقامة المتهمين وتمكنت القوة من ضبط " أحمد . ج . ع " وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و 3 طلقات نارية و 4 قطع لمخدر الحشيش ، و " عبداللاه . أ . ن " وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و 5 طلقات نارية و قطعتين لمادة الحشيش المخدر و " حسن . ح . ع " وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وطلق ناري و 4 أكياس لمخدر الشابو .

كما تمكنت القوة من ضبط " حمرة . ع . س " 63 عاما ، ممسكة بجوال بلاستيكي وبتفتيشه عثر بداخله على ميزان حساس و 15 كيس لمخدر الشابو و 4 لفافات أفيون و 16 قطعة لمخدر الحشيش.

وتمكن باقي المتهمين من الهرب وسط الزراعات بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن.