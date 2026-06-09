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الإسكان: قانون جديد لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين وضبط سوق التسويق العقاري

كتب : نشأت حمدي

03:54 م 09/06/2026

المهندسة راندة المنشاوي

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قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون متكامل لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، بما يهدف إلى تنظيم القطاع ورفع كفاءته وتعزيز قدرته على ضبط السوق العقاري في مصر خلال المرحلة المقبلة.

انتخابات اتحاد المطورين خلال 3 أشهر من صدور القانون

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، أن التصور المبدئي للقانون يتضمن إجراء انتخابات لاتحاد المطورين العقاريين خلال فترة تتراوح بين شهرين لثلاثة أشهر من صدور التشريع، بما يضمن تأسيس كيان منظم يمثل المطورين العقاريين بصورة رسمية وفعالة.

وأضافت أن القانون الجديد يستهدف تنظيم نشاط التطوير العقاري بشكل شامل، إلى جانب إعداد تشريع خاص بتنظيم عمل المسوقين العقاريين، بما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم العلاقة بين المسوق والمطور والمواطن، ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف، مع مواجهة حالات العشوائية والاتصالات غير المنظمة التي يشكو منها المواطنون.

تنظيم شامل للتسويق العقاري وإنشاء قاعدة بيانات موحدة

وأشارت المنشاوي إلى أن الدولة تعمل أيضًا على إنشاء قاعدة بيانات عقارية متكاملة وتنظيم آليات التواصل مع المواطنين بشكل منضبط.

وتابعت: "بيجيلي أنا شخصيًا مكالمات بشكل مستمر من مسوقين أو جهات بتعرض وحدات أو بتتواصل بطريقة عشوائية، وده بقى مصدر إزعاج حقيقي للمواطنين".

وأكدت أن الهدف من التشريع المرتقب هو القضاء على فوضى التسويق العقاري والمكالمات غير المنظمة، بما يضمن وصول المعلومات العقارية بشكل دقيق وموثوق ويحد من الممارسات غير المنضبطة.

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