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قرار من الجنايات بشأن سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات الكبرى

كتب : أحمد عادل

04:00 م 09/06/2026

سارة خليفة

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قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، إلى جلسة 11 يونيو الجاري للاطلاع.

تحقيقات النيابة في قضية سارة خليفة

وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من "دريد. ع" عراقي الجنسية، و"سامح. م" مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالاشتراك مع "فتحي. خ" مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خالد. ف" مالك مؤسسة مقاولات.
وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، وهما على علم كامل بالنشاط الإجرامي للتنظيم، وشاركا في إدارته، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.

تمويل وتهريب المواد المخدرة

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، وعقب التعاقد على المواد المخدرة وشرائها، تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخالها إلى البلاد.

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