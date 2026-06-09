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الجنايات ترفض طعن صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم

كتب : أحمد عادل

03:08 م 09/06/2026 تعديل في 03:10 م

صبري نخنوخ

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رفضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، طعن صبري نخنوخ ورجل الأعمال أحمد الحداد وآخرين على قرار النائب العام الصادر بالتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من التصرف في أموالهم، على خلفية اتهامهم في قضية البلطجة واستعراض القوة بالتجمع الخامس.

تفاصيل قرار التحفظ على الأموال

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا بشأن التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس، والتي يُجرى التحقيق فيها مع المتهم صبري نخنوخ وآخرين.

وقالت النيابة إن التحريات كشفت لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، من خلال أساليب متعددة تهدف إلى إخفاء مصدرها غير المشروع وقطع الصلة بينها وبين الأنشطة محل الاتهام.

الأموال المشمولة بقرار المنع من التصرف

وعلى ضوء ذلك، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين، بما يشمل الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والصكوك والسندات والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية، مع منعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.

إجراءات النيابة في القضية

كما شمل القرار إخطار الجهات المختصة، ومنها البنوك والشهر العقاري والبورصة، بتنفيذ إجراءات التحفظ، إلى جانب إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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