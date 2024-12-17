حريق يدمر محتويات شقة سكنية في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريق اندلع في شقة سكنية، قبل امتداد النيران لمنازل أو وحدات سكنية مجاورة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية دائرة قسم ثان سوهاج.

تبين من التحريات نشوب حريق في شقة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من طابقين ملك "محمد. ع" 44 عامًا مهندس مدني.

تمت السيطرة على النيران، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق محتويات الشقة، وعلل المذكور سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.