وفاة الضحية الخامسة في حادث تصادم بكفر شكر

فقد السيطرة فجأة.. نجاة 47 راكبًا من كارثة على الطريق الزراعي بالأقصر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

توفيت الضحية الخامسة في حادث تصادم سيارتين وتوك توك على طريق البر الشرقي في كفر شكر بمحافظة القليوبية، ليلحق بأربعة آخرين كانوا قد لقوا مصرعهم في الحادث ذاته.

وكان الحادث قد أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر، إثر تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك مع سيارة نصف نقل على طريق البر الشرقي أمام قرية البقاشين بمحافظة القليوبية. تم نقل الجثامين والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق المذكور، وعليه انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر، وجميعهم من محافظة الدقهلية.

وتمكنت التحقيقات الأولية من تحديد هوية الضحايا وهم: فوزي فرج (27 عامًا)، وشقيقه محمد (24 عامًا)، عماد رضا عبد الله (25 عامًا)، وجودة عويس (21 عامًا)، وجميعهم من محافظة الدقهلية.

وقد تم نقل المصاب والمتوفين إلى المستشفى، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وصُرح بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية. كما قامت الأجهزة الأمنية بإزالة آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها.

اقرأ أيضًا:

جميعهم من أسرة واحدة.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق "بنها - كفر شكر" -صور