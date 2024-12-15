الكشف الطبي على 1717 مواطنًا بقوافل "حياة كريمة" في جنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت الدكتورة مروة السيد عطية، مدير القوافل الطبية بمديرية الصحة في جنوب سيناء، عن توقيع الكشف الطبي على 1717 مواطنًا ضمن القوافل الطبية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" التي نُفذت خلال شهر ديسمبر الجاري بمدينتي سانت كاترين وأبو رديس.

وأضافت أنه جرى صرف الأدوية لـ 1103 مواطنين، وتحويل 19 حالة إلى أقرب مستشفى لاستكمال إجراءات العلاج والكشف على نفقة الدولة.

وأوضحت أن القوافل قدمت خدمات طبية متنوعة، شملت متابعة الكشف على 268 طفلًا، إلى جانب إجراء 211 كشف مبكر، وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لعدد 379 مواطنًا.

وأكدت استمرار جهود القوافل العلاجية لتغطية الوديان والتجمعات البدوية والأماكن البعيدة لضمان وصول الخدمات الطبية لكافة مناطق المحافظة، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت إلى أن القوافل تُطلق بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بهدف تكثيف الخدمات الصحية، مع متابعة مباشرة من الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.