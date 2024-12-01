محافظ المنيا يتفقد مخابز ملوي ويناشد المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية -صور

المنيا-جمال محمد:

قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، حملة تفتيشية موسعة على عدد من المخابز البلدية بمركز ومدينة ملوي، للتأكد من جودة الرغيف المقدم للمواطنين ومدى التزام المخابز بالوزن والمواصفات المحددة، بالإضافة إلى الوقوف على التزام أصحاب المخابز بالقوانين والقرارات التموينية.

أكد كدواني، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضمان التزام المخابز بالمعايير الصحية والإنتاجية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات يتم رصدها خلال هذه الحملات، سواء ما يتعلق بنقص الوزن أو عدم مطابقة الخبز للمواصفات، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وخلال الجولة، ناشد المحافظ المواطنين أن يكونوا شركاء فى الرقابة على منظومة الخبز، وطالبهم بعدم ترك البطاقات التموينية داخل المخابز لأي سبب، مشيرًا إلى أن جمع البطاقات يهدف إلى الإتجار في الخبز المدعم، مما يؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات، سواء من أصحاب المخابز أو المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن الحملة أسفرت عن ضبط 23 مخالفة تموينية متنوعة شملت نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن، مخالفات بون الصرف، وتجميع دقيق مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لضمان انضباط العمل بمنظومة الخبز وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.