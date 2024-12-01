الأقصر تعلن الانتهاء من تطهير مخرات السيول

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الأقصر - محمد محروس:

قال محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، إن المحافظة استعدت لموسم الشتاء، بتطهير مخرات السيول وإزالة أية عوائق في مجرى السيل بكل المدن.



جاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بمتابعة تطهير مخرات السيول والبحيرات الصناعية أولاً بأول، والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على مواجهة أية ظروف طارئة استعداداً لموسم الأمطار والتقلبات الجوية.

وأضاف الشامى أنه تم انتهاء أعمال اللجنة المشكلة للمرور على مخرات السيول بمراكز ومدن المحافظة ضمن استعدادات الأقصر لمجابهة مخاطر السيول.



وأكد جاهزية مخرات السيول وتطهيرها من الحشائش بجميع مراكز ومدن المحافظة لاستقبال موسم الأمطار الغزيرة والسيول في حال حدوثها.



يذكر أن محافظة الأقصر بها ٨ مخرات سيول، كما أن بها ١٦ بحيرة صناعية و١٦ سد مانع موزعين على مراكز ومدن المحافظة.



والمخرات والبحيرات التى جرى تطهيرها والمرور عليها هى: الملاحة وعزبة حبشي وحاجر الضبعية والقرنة، و أبو دغار والمحاميد بمركز أرمنت، وزرنيخ والحميدات بمركز إسنا، و 5 بحيرات بوادي المدامود، و11 بحيرة ما بين مراكز الطود وحتى إسنا.