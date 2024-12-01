مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية نشيل التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم دراجتين موتوسيكل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شابين وإصابة آخرين في حادث تصادم بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية، وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين وفاة أحمد خالد، و محمد ياسر، مقيمين بقرية نشيل، وإصابة اثنين آخرين هما: محمود جمال وعمرو رماح، مقيمين بقرية إبشواي الملق، وجرى نقل الجثث إلي ثلاجة حفظ الموتي، والمصابين إلى مستشفى المنشاوي في حالة حرجة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.