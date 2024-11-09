"رفضت ترجع له".. معاقبة المتهم بقتل زوجته داخل منزل والدها بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية اليوم السبت، بالحكم على المتهم بقتل زوجته بقرية صالحجر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، داخل منزل والدها لرفضها الصلح معه بسبب خلافات زوجية، بالسجن 15 عاما.

تعود أحداث القضية عندما تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بسيون، بوصول "ع. م .ا" 43 عاما، ربة منزل، لمستشفى بسيون المركزي، مقيمة بقرية صالحجر دائرة المركز، مصابة بجروح طعنية متفرقة بالجسم جرح نافذ بالبطن حالتها العامة متوسطة.

بالانتقال والفحص وبسؤال أهلها، اتهموا زوجها "ر.ا" 49 عاما، ومقيم بذات الناحية بالتعدى عليها بالضرب بأداة حادة "سكين" وإحداث إصابتها بسبب الخلافات الزوجية ورفضها الصلح معه والعودة لمنزل الزوجية.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو فى حقه، وتحرر عن الواقعة المحضر وإخطار النيابة التي تولت التحقيق وإحالة المتهم للمحاكمة وأصدرت المحكمة حكمها السابق.