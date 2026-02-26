عقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، لقاءً موسعًا مع الصحفيين والإعلاميين بديوان عام المحافظة، في إطار حرصه على ترسيخ قنوات تواصل فعّالة مع وسائل الإعلام، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستعتمد على الشفافية والتواصل المباشر والعمل الميداني المتواصل.

مشاركة قيادات تنفيذية في اللقاء

شهد اللقاء حضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء عبدالله أبو النجا مستشار المحافظ، ومحمد ثروت مدير الإعلام بالمحافظة.



الإعلام شريك أساسي في مسيرة التنمية

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بالحضور، مؤكدًا في أول لقاء رسمي مع الصحفيين والإعلاميين أن الإعلام شريك أصيل في مسيرة العمل التنفيذي، قائلاً: "أنتم مستشاريَّ وعيوني في الشارع.. تنقلون نبض المواطن كما هو".



دور الإعلام بين نقل الحقيقة ودعم القرار التنفيذي

وأكد محافظ أسيوط أن الإعلام لا يقتصر دوره على نقل الأخبار، بل يمثل حلقة وصل حقيقية بين المواطن وصانع القرار، موضحًا أن تقديم صورة دقيقة للرأي العام، وإبراز الإنجازات، وطرح التحديات بموضوعية، يمثل ركائز أساسية لدعم جهود الإصلاح والتنمية.

تضافر الجهود لرصد المشكلات ميدانيًا

وأشار المحافظ إلى ضرورة التعاون بين الجهاز التنفيذي والصحافة لرصد المشكلات ميدانيًا والتعامل معها بسرعة وحسم، مؤكدًا أن أبواب المحافظة مفتوحة أمام أي رأي موضوعي أو نقد بنّاء يخدم الصالح العام.

الشفافية ركيزة لبناء الثقة مع المواطنين

وشدد اللواء محمد علوان على أن نقل الحقائق بشفافية يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن الإعلام الواعي يسلط الضوء على السلبيات والإيجابيات، ويبرز قصص النجاح في مختلف المراكز والقرى.

منهج قائم على المتابعة الميدانية وتحسين الخدمات

وأوضح المحافظ أن المحافظة تعتمد على منهج واضح قوامه المتابعة الميدانية اليومية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن تقييم الأداء سيكون مرتبطًا بتحسن جودة الحياة على أرض الواقع، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا كاملًا بين الأجهزة التنفيذية والأسرة الصحفية.

تحسين مستوى المعيشة محور عمل المرحلة المقبلة

وأكد محافظ أسيوط أن الأولوية ستكون تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس، عبر متابعة أداء القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق، مشددًا على أن رضا المواطن هو معيار النجاح الحقيقي.

حوار مفتوح وصراحة في مناقشة الملفات الخدمية

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا اتسم بالوضوح والصراحة، حيث طرح الصحفيون ملفات متعلقة بالخدمات العامة وتطوير المرافق وضبط الأسواق ورفع كفاءة بعض القطاعات. وأكد المحافظ أن باب المقترحات والنقد البنّاء سيظل مفتوحًا، مع ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات حفاظًا على مصداقية الإعلام.

لقاءات دورية وتعزيز لمبدأ الشفافية

وفي ختام اللقاء، أعلن محافظ أسيوط حرصه على عقد لقاءات دورية مع الإعلاميين تعزيزًا لمبدأ الشفافية، ودعمًا لمناخ قائم على المصارحة والمسؤولية، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو خدمة المواطن، وأن التعاون الصادق بين الصحفيين والأجهزة التنفيذية يمثل ركيزة لتحقيق تنمية حقيقية يشعر بها الشارع الأسيوطي.