انخفضت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 56.53 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و56.75 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

بنك مصر: 56.53 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و56.77 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك القاهرة: 56.39 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و56.63 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 56.41 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و56.65 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 56.41 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا، و56.64 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.