محافظ جنوب سيناء يلتقي مطران دير سانت كاترين بأثينا

جنوب سيناء – رضا السيد:

التقى الدكتور خالد مبارك، مُحافظ جنوب سيناء، بالمطران "ديمتريوس ديميانيوس"، مطران دير سانت كاترين، في مقر إقامته بأثينا، بحضور السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى أثينا، وذلك في إطار التواصل والتنسيق والتعاون المُثمر والبناء والتاريخي بين محافظة جنوب سيناء ومُطرانية دير سانت كاترين الأثرية.

وأكد مُحافظ جنوب سيناء خلال اللقاء، على التعاون المُستمر مع الدير، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لحماية التُراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزًا دينيًا وتاريخيًا هامًا، وذلك ضمن مساعي تطوير منطقة "سانت كاترين" بالكامل، بهدف إبراز هذه البقعة المُقدسة بأبهى صورة، تقديرًا لقيمتها الروحية كأرض "التجلي الأعظم"، وتحويلها إلى مزار سياحي عالمي يعكس تفردها.

ومن جانبه، أعرب المُطران "ديمتريوس" عن شكره لمُحافظ جنوب سيناء على جهود الدولة في تطوير مدينة "سانت كاترين" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متمنيًا دوام التعاون لتحقيق التطوير المُستمر للدير لخدمة زواره من السائحين من مُختلف أنحاء العالم كمزار ديني وسياحي.

ووعد المُطران بزيارة المُحافظ فور عودته من اليونان تلبية للدعوة الكريمة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان تقديم الهديا التذكارية، وقدمت المحافظة نموذجًا مصغرًا لدير سانت كاترين تعبيرًا عن التقدير وحرصًا على استمرار التعاون الذي يحقق المصلحة العامة وتعزز الروابط التاريخية والثقافية العريقة.

وكانت قد تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع تطوير المنطقة، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة جنوب سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود مخططات لإخلاء الدير، مشددةً على أن دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤوليه من القساوسة والرهبان في القيام بأعمالهم دون وجود أي مخططات لإخلائه.

كما أشارت محافظة جنوب سيناء إلى أن هناك تعاون مستمر ومشترك مع الدير بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزًا دينيًا وتاريخيًا هامًا، موضحةً أنه يتم حاليًا تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها، سعيًا لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها تقديرًا لقيمتها الروحية، وجعلها مزارًا سياحيًا عالميًا، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.