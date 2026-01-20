إعلان

"هو دا طبيعي؟!".. جوري بكر تعلن تعرض ابنها لوعكة صحية مفاجأة

كتب : معتز عباس

12:31 ص 20/01/2026

جوري بكر

كشفت الفنانة جوري بكر عن تعرض نجلها لوعكة صحية.

وكتبت جوري بكر في ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "طب ده طبيعي ولا ممكن مناعة ابني ضعيفة؟ مش بيكمل يومين في المدرسة وبيرجع سخن مولع، أنا مش فاهمة ده طبيعي ولا كل الأطفال في الحضانات كده".

جوري بكر على انستجرامجوري بكر على انستجرام[1]

تشارك جوري بكر في رمضان 2026 في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2026.

