"هو دا طبيعي؟!".. جوري بكر تعلن تعرض ابنها لوعكة صحية مفاجأة

كشفت الفنانة جوري بكر عن تعرض نجلها لوعكة صحية.

وكتبت جوري بكر في ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "طب ده طبيعي ولا ممكن مناعة ابني ضعيفة؟ مش بيكمل يومين في المدرسة وبيرجع سخن مولع، أنا مش فاهمة ده طبيعي ولا كل الأطفال في الحضانات كده".

تشارك جوري بكر في رمضان 2026 في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2026.

