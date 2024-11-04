إصابة شخص في حريق عقار بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب شخص في حريق بعقار مكون من 10 طوابق بشبرا الخيمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي ألسنة النيران.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في عقار مكون من 10 طوابق بشبرا الخيمة، بالطابقين الرابع والخامس، وجرى الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحالة اختناق، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج الازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما انتدبت جهات التحقيق المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، والوقوف على ملابسات الواقعة.