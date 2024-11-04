إعلان

إصابة شخص في حريق عقار بشبرا الخيمة

05:01 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب شخص في حريق بعقار مكون من 10 طوابق بشبرا الخيمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي ألسنة النيران.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في عقار مكون من 10 طوابق بشبرا الخيمة، بالطابقين الرابع والخامس، وجرى الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحالة اختناق، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج الازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما انتدبت جهات التحقيق المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، والوقوف على ملابسات الواقعة.

حريق عقار شبرا الخيمة قوات الحماية المدنية الأجهزة الأمنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بيستنشقوا طباشير بالمدرسة".. تعليم المنوفية تستدعي أولياء أمور عدد من الطلاب

إعلان

إعلان

منخفض جوي.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة