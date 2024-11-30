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محافظ الوادي الجديد يستمع لمطالب أهالي الخارجة ويوجه بحلول فورية -صور

05:52 م السبت 30 نوفمبر 2024
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    لقاء جماهيري بين محافظ الوادي الجديد وجماير الخارجة (1)
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    لقاء جماهيري بين محافظ الوادي الجديد وجماير الخارجة (2)
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    لقاء جماهيري بين محافظ الوادي الجديد وجماير الخارجة (3)
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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالمواطنين بمسجد معاذ بن جبل بمدينة الخارجة، اليوم السبت، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع الأهالي وبحث متطلباتهم.

حضر اللقاء عددٌ من القيادات التنفيذية، حيث استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين ووجّه بحلول فورية لعدد من القضايا الخدمية التي جرى طرحها.

وخلال اللقاء، أصدر الزملوط عدة توجيهات كان أبرزها: دعم الجمعية الخيرية التابعة للمسجد: وجه المحافظ بتقديم دعم مالي للجمعية لاستكمال شراء سيارة ميكروباص، والتي من المقرر أن تُخصص لخدمة المسافرين من مرضى السرطان، مؤكدًا على أهمية المبادرات المجتمعية في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمسجد عبدالله آدم، لتوفير مكان ملائم لأداء الشعائر الدينية.

وكلف مديرية الزراعة بسرعة دراسة مشكلة تأخر إصدار تراخيص الحظائر الواقعة خارج الحيز العمراني، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلة بما يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ على القانون.

وأمر بفتح الطريق الرابط بين منطقة عين البرج والناضورة لتسهيل حركة المواطنين، إضافة إلى الانتهاء سريعًا من تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع أحياء البلد القديمة، لتحسين المظهر الحضاري للمدينة وتيسير حركة المرور.

وأكد الزملوط خلال اللقاء أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار سياسة المحافظة لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وسماع مشكلاتهم على أرض الواقع، بهدف تحقيق استجابة أسرع وأكثر كفاءة.

وأوضح أن المحافظة تعمل على تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، مع التركيز على الحلول المبتكرة لدعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

لاقى اللقاء تفاعلًا إيجابيًا من الأهالي، الذين أشادوا بجهود المحافظ في تلبية مطالبهم والاستماع إلى مشكلاتهم عن قرب، وعبروا عن تطلعاتهم لاستمرار هذه اللقاءات التي تعزز روح المشاركة المجتمعية وتقوي العلاقة بين المسؤولين والمواطنين.

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