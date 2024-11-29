رصاصة طائشة تفسد فرحة العمر.. إصابة 4 سيدات في زفاف بالإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

شهدت قرية الضبعية بمركز الإسماعيلية حادثًا مأساويًا أثناء احتفال شعبي، حيث أصيبت أربع سيدات بطلق خرطوش عن طريق الخطأ خلال حضورهن فرحًا شعبيًا.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بإصابة السيدات، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقلهن إلى مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم. كما انتقلت فرق البحث الجنائي إلى مكان الواقعة لمعاينته وكشف ملابسات الحادث.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المصابات هن: دعاء محمد نجيب (40 عامًا) تعاني من جروح وخزية متعددة في الوجه والرأس، وآمال حسن نصر الله (20 عامًا) مصابة بجروح مماثلة في الوجه والرأس، وهدى عبد الوهاب محمد معوض (42 عامًا) تعاني من جروح وخزية في الوجه والرأس والرقبة، وخلود صابر مصطفى (28 عامًا) أصيبت بجروح في الرأس.

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها لكشف أسباب الحادث وملابساته.