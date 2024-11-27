محافظ القليوبية يُكرم أبطال الخماسي الحديث والكونغ فو

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات احتفال نادي بنها الرياضي بتكريم الحاصلين على مراكز متقدمة ببطولة العالم الخماسي الحديث (سباحة - جري - رماية)، بنادي بنها الرياضي وأبطال الكونغ فو بنادي طوخ الرياضي، ونادي قليوب.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة، واللواء طارق ماهر، رئيس مجلس ومدينة بنها، والدكتور مصبح الكحيلي، رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، وعبدالخالق زعزع، رئيس مجلس إدارة نادي طوخ، وأعضاء مجلس إدارة نادي بنها.

تأتي الاحتفالية في إطار حرص المحافظة على تشجيع الرياضة، حيث تضمن الاحتفال تكريم 10 لاعبين حاصلين على مراكز متقدمة ببطولة العالم الخماسي الحديث (سباحة - جري - رماية)، وتكريم 6 مدربين القائمين على تدريب اللاعبين الذين حققوا مراكز متقدمة في بطولة العالم الخماسي، كما تضمن الاحتفال تكريم اللاعبين الذين حققوا مراكز متقدمة ببطولة أفريقيا للكونغ فو بنادي طوخ الرياضي ونادي قليوب.

ومن جانبه، وجه محافظ القليوبية، التهنئة والشكر للاعبين والمدربين وأولياء الأمور، مؤكدًا حرصه على دعم المواهب الرياضية على مستوى المحافظة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم ورعاية الأبطال الرياضيين لتمثيل مصر في كافة المحافل الدولية والوصول لمنصات التتويج، تأكيدًا على دور الرياضة في خلق جيل قادر صحيًا وبدنيًا محبًا لوطنه، بالإضافة لدور الرياضة في البعد عن التطرف والأفكار الهدّامة، فضلًا عن المساهمة في بناء المستقبل في إطار سعي الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

تضمنت فقرات الحفل البدء بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات ترحيبية بالحضور، ثم تكريم الأبطال الرياضيين وتبادل الدروع والهدايا والتقاط الصور التذكارية، وسط حشد كبير من أولياء الأمور وفقرات فنية واستعراضية وأجواء احتفالية من أعضاء النادي واللاعبين.