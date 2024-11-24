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افتتاح المعرض الخامس للكتاب بمكتبة مصر العامة في المنيا -صور

02:39 م الأحد 24 نوفمبر 2024
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المنيا- جمال محمد:

تنظم مكتبة مصر العامة بالمنيا، المعرض الخامس للكتاب بأسعار رمزية في متناول الجميع، وذلك بالمسرح المكشوف للمكتبة بدءا من اليوم الأحد 24 نوفمبر ولمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بهدف نشر الثقافة والمعرفة بين أفراد المجتمع.

ويستهدف المعرض جميع الفئات العمرية ويفتح أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً.

تأتى مشاركة مكتبة مصر العامة بتنظيم المعرض على هامش فعاليات الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر، المنعقد على مسرح جامعة المنيا اليوم الأحد الموافق 24 ويستمر حتى 27 من نوفمبر الجارى برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار، والأمين العام الشاعر ياسر خليل، ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الأدب والثقافة في تعزيز الأمن الثقافي والهوية الوطنية، تحت عنوان: «أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عامًا من العبور»، وتحمل الدورة اسم الكاتب الكبير جمال الغيطاني.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة، أن المعرض يتضمن مجموعة متنوعة مختارة من الكتب السياسية، التاريخية، الأدبية، الأجنبية، التعليمية، وقصص الأطفال، بالإضافة إلى عرض مشغولات يدوية من تنفيذ شباب موهوبين، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بدعم المواهب الشابة وتشجيعها على الإبداع والابتكار.

مكتبة مصر العامة عماد كدواني محافظ المنيا جامعة المنيا
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