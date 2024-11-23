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بالأسماء.. 6 مصابين في انقلاب "تمناية" على زراعي المنيا

12:47 م السبت 23 نوفمبر 2024

أسعاف أسوان

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المنيا- جمال محمد:

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة تمناية أثناء سيرهما على الطريق الزراعي بالقرب من مركز سمالوط شمال المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي أمام مركز سمالوط، ووجود عدد من الإصابات.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: كريم عيد، 19 سنة، محمد عوض 21 سنة، محمد محمود، 32 سنة، رضا محمد 30 سنة، مقيمين بقرية اطسا في مركز سمالوط بالمنيا، ناجح محمد، 40 سنة، محمد فنجري، 30 سنة، مقيمان بالمنوفية.

جرى نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المنيا مديرية أمن المنيا حادث انقلاب سيارة
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