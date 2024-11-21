تدريب العاملين بالصحة وهيئة الرعاية بجنوب سيناء على مبادرات الأم والجنين والأمراض المزمنة

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، دورة تدريبية للعاملين بالمنشآت الصحية بالمديرية، وفرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، على أعمال المبادرات الرئاسية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالمنشآت الصحية بالمحافظة، لضمان تقديم خدمة صحية متميزة لكافة المواطنين، وذلك تفعيلًا لمبادرة "حياة جديدة لبناء الإنسان".

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن الدورة تضمنت التدريب على أعمال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، والتي تستهدف متابعة صحة الأم والجنين خلال فترة الحمل ولمدة 42 يومًا بعد الولادة، وخفض وفيات الأمهات الناجمة عن الأمراض، من خلال التحاليل الخاصة بالكشف عن الإصابة بالأنيميا، أو تحديد احتياج الأم للحصول على حقنة anti-D بعد الولادة من عدمه، ومتابعة الحالة الصحية للحامل والجنين، إضافة إلى قياس الوزن والطول وضغط الدم.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى التدريب على كيفية إجراء تلك الفحوصات لتحقيق الهدف من المبادرة، والتدريب على مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، لإجراء المسح السمعي وعلاج حالات فقدان السمع لدى الأطفال، لافتًا إلى أن الفحص يجري من خلال مراكز موزعة في كافة أنحاء المحافظة.

وتابع: كما جرى التدريب على جهاز الانبعاث الصوتي، وكيفية استخدامه والإجراءات التي يتم اتباعها بعد الفحص، مشيرًا إلى أنه جرى أيضًا التدريب على مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية (ضغط، سكر بالدم، دهون بالدم، اعتلال كلوي)، والتوعية تجاه عوامل الخطورة المسببة لتلك الأمراض وكيفية الوقاية منها.

وأضاف أنه جرى التدريب على الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من خلال قياس مؤشر كتلة الجسم (طول، وزن)، الضغط، السكر بالدم، مستوى الدهون بالدم، الاعتلال الكلوي، لافتًا إلى أنه يجري تقديم كافة خدمات المبادرات الرئاسية في كافة المنشآت الصحية بالمحافظة، سواء التابعة لمديرية الصحة أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وذلك بالمجان وبدون مقابل لكافة المواطنين.