حريق يلتهم شقة في منزل ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

شب حريق هائل، في شقة بالطابق الثاني بأحد منازل قرية بهبشين، التابعة لمركز ناصر محافظة بني سويف، اليوم السبت، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بتصاعد ألسنة النيران من شقة بالطابق الثاني في منزل مكون من 4 طوابق، بقرية بهبشين ، فجرى توجيه سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وانتقل رجال الإطفاء إلى موقع الحريق، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات الشقة، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.