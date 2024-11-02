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قطع الكهرباء عن 14 قرية وعزبة بالبحيرة

10:11 ص السبت 02 نوفمبر 2024

قطع الكهرباء أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، فصل الكهرباء عن 14 قرية وعزبة اليوم السبت، ولمدة 6 ساعات ابتداء من الساعة 9 صباحًا.

وأوضحت الوحدة أن قطع الكهرباء يأتي بسبب فصل مغذى كهرباء الدرمليـة، وذلـك لأعمـال الصيانة على شبكة الجهد المتوسط.

وحدد البيان الأماكن المتأثرة وهي: "ع. المغاربة ، ع . أبو سنة ، ع. سليمان حسن ، كفر مساعد غرب ، ع. الرملة ، الدرملية غرب ، ع. السيد النبى ، صفط الحرية ، تلبانة ، النوحه ، جنبواى غرب ، ع . رستم ، ع . فيصل والجندى ، ع. محمد الغزالي"

قطع الكهرباء البحيرة فصل الكهرباء
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