قطع الكهرباء عن 14 قرية وعزبة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، فصل الكهرباء عن 14 قرية وعزبة اليوم السبت، ولمدة 6 ساعات ابتداء من الساعة 9 صباحًا.

وأوضحت الوحدة أن قطع الكهرباء يأتي بسبب فصل مغذى كهرباء الدرمليـة، وذلـك لأعمـال الصيانة على شبكة الجهد المتوسط.

وحدد البيان الأماكن المتأثرة وهي: "ع. المغاربة ، ع . أبو سنة ، ع. سليمان حسن ، كفر مساعد غرب ، ع. الرملة ، الدرملية غرب ، ع. السيد النبى ، صفط الحرية ، تلبانة ، النوحه ، جنبواى غرب ، ع . رستم ، ع . فيصل والجندى ، ع. محمد الغزالي"