منها تتبع البراكين.. 12 صورة تكشف تفاصيل مذهلة للأرض من الفضاء

نشر موقع "لايف ساينس" مجموعة من الصور التي ترصد كوكب الأرض من الفضاء، مقدمة منظورا بصريا فريدا يظهر ملامح الكوكب من زوايا نادرا ما ترى.

وتعود هذه الصور إلى أقمار مشروع "لاندسات"، وهو برنامج مشترك بين وكالة ناسا وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ويعد أطول برنامج رصد فضائي متواصل للأرض في التاريخ، إذ يوثق التغيرات التي تطرأ على سطح الكوكب على مدى عقود.

ومنذ عام 1972، أطلق ثمانية أقمار صناعية ضمن سلسلة "لاندسات"، على أن يضاف القمر التاسع في سبتمبر المقبل، في استمرار لمسيرة الرصد طويلة الأمد التي تميز هذا المشروع.

وخلال أكثر من خمسة عقود، التقطت أقمار "لاندسات" ما يزيد على 9 ملايين صورة لسطح الأرض، استخدمت في إعداد أكثر من 18 ألف دراسة وورقة بحثية علمية، بحسب مرصد الأرض التابع لوكالة ناسا، ما يجعل هذه الصور مرجعا أساسيا لفهم التغيرات البيئية والمناخية التي يشهدها الكوكب.