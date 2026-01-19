إعلان

منها تتبع البراكين.. 12 صورة تكشف تفاصيل مذهلة للأرض من الفضاء

كتب : محمود الهواري

10:09 م 19/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الرياح تحفز نمو البرك_1_12
  • عرض 12 صورة
    بحيرة ناترون_2_11
  • عرض 12 صورة
    تتبع البراكين في جزر ساندويتش الجنوبية_3_10
  • عرض 12 صورة
    جرف جليدي تجتاحه الرياح في بحر ويديل_4_9
  • عرض 12 صورة
    رسم تلال بنسلفانيا_7_6
  • عرض 12 صورة
    حيث تنتهي الكثبان الرملية_6_7
  • عرض 12 صورة
    مزارع الجنسنغ في شمال الصين_9_4
  • عرض 12 صورة
    من أين تبدأ البطاريات_10_3
  • عرض 12 صورة
    فن جليدي في مضيق سانيكوف_8_5
  • عرض 12 صورة
    من روسيا مع أسئلة_11_2
  • عرض 12 صورة
    يوكون-كوسكوكويم في مرحلة انتقالية زاهية الألوان_12_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر موقع "لايف ساينس" مجموعة من الصور التي ترصد كوكب الأرض من الفضاء، مقدمة منظورا بصريا فريدا يظهر ملامح الكوكب من زوايا نادرا ما ترى.

وتعود هذه الصور إلى أقمار مشروع "لاندسات"، وهو برنامج مشترك بين وكالة ناسا وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ويعد أطول برنامج رصد فضائي متواصل للأرض في التاريخ، إذ يوثق التغيرات التي تطرأ على سطح الكوكب على مدى عقود.

ومنذ عام 1972، أطلق ثمانية أقمار صناعية ضمن سلسلة "لاندسات"، على أن يضاف القمر التاسع في سبتمبر المقبل، في استمرار لمسيرة الرصد طويلة الأمد التي تميز هذا المشروع.

وخلال أكثر من خمسة عقود، التقطت أقمار "لاندسات" ما يزيد على 9 ملايين صورة لسطح الأرض، استخدمت في إعداد أكثر من 18 ألف دراسة وورقة بحثية علمية، بحسب مرصد الأرض التابع لوكالة ناسا، ما يجعل هذه الصور مرجعا أساسيا لفهم التغيرات البيئية والمناخية التي يشهدها الكوكب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوكب الأرض الفضاء صورة لسطح الأرض وكالة ناسا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة
شئون عربية و دولية

ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة

تحذير عاجل من الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
بتهمة التربح غير المشروع.. إحالة ابنة مبارك المزعومة إلى نيابة الشئون الاقتصادية
أخبار المحافظات

بتهمة التربح غير المشروع.. إحالة ابنة مبارك المزعومة إلى نيابة الشئون الاقتصادية
بعد تصريحاته عن ثورة 25 يناير.. هل يتم إحالة ناجي الشهابي إلى لجنة القيم
أخبار مصر

بعد تصريحاته عن ثورة 25 يناير.. هل يتم إحالة ناجي الشهابي إلى لجنة القيم
"قتل سيدة أحسنت إليه".. السجل الدموي لسفاح أطفال المنوفية (صور)
أخبار المحافظات

"قتل سيدة أحسنت إليه".. السجل الدموي لسفاح أطفال المنوفية (صور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة