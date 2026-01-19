إعلان

بث مباشر.. المحامين تبدأ إعلان نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات الفرعية

كتب : مصراوي

09:49 م 19/01/2026

انتخابات المحامين

كتب– أحمد العش:

بدأت اللجنة القضائية المسؤولة عن متابعة انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مساء اليوم الاثنين، بثًا مباشرًا للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية.

وأكدت النقابة في بيانٍ رسمي سابق، على أنها حريصة على إعلان النتائج بشفافية تامة، وفي الموعد المحدد، وذلك بهدف ضمان وصولها لجميع الأعضاء دون أي تأخير.

ونشرت نقابة المحامين، في وقت سابق، تنبيهًا للجمهور عبر منصتها الرسمية، قائلةً فيه: "بعد قليل إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية"، وذلك في إطار حرصها على إتاحة النتائج للجميع بشكل واضح ومباشر.

انتخابات المحامين نقابة المحامين

