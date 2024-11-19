مصرع 2 وإصابة 7 في تصادم مروع على إقليمي المنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، إثر تصادم بين حافلة صغيرة "ميني باص" مع سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية، في اتجاه بنها.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالمنوفية لموقع "مصراوي" أن جميع حالات الوفاة والإصابات تم نقلها بسيارات إسعاف إلى مستشفى قويسنا العام، فيما تم نقل إصابتين إلى مستشفى الباجور التخصصي. وأوضح المصدر أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات استقبلت الحالات، ويتم حاليًا إجراء الفحوصات الطبية العاجلة للمصابين.