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مصرع 2 وإصابة 7 في تصادم مروع على إقليمي المنوفية (صور)

08:15 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حادث تصادم على الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور
  • عرض 6 صورة
    حادث تصادم على الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور
  • عرض 6 صورة
    حادث تصادم على الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور
  • عرض 6 صورة
    حادث تصادم على الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور
  • عرض 6 صورة
    حادث تصادم على الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور
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المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، إثر تصادم بين حافلة صغيرة "ميني باص" مع سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية، في اتجاه بنها.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالمنوفية لموقع "مصراوي" أن جميع حالات الوفاة والإصابات تم نقلها بسيارات إسعاف إلى مستشفى قويسنا العام، فيما تم نقل إصابتين إلى مستشفى الباجور التخصصي. وأوضح المصدر أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات استقبلت الحالات، ويتم حاليًا إجراء الفحوصات الطبية العاجلة للمصابين.

حادث تصادم مستشفى الباجور الطريق الإقليمي المنوفية
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